Entrevues

Roger Frappier

Le beau destin d’un coup de foudre

En lice pour le Lion d’or, The Power of the Dog, nouveau long métrage de Jane Campion, sera présenté jeudi en primeur mondiale à la Mostra de Venise, première étape d’une tournée des grands festivals automnaux. Pour Roger Frappier, l’un des producteurs principaux de cette adaptation du roman de Thomas Savage, il s’agit de l’aboutissement d’un rêve étalé sur des années.