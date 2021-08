Cinéma

Johnny Depp se dit boycotté par Hollywood

En promotion au Royaume-Uni pour la sortie là-bas du film Minamata, l’acteur américain a brisé des mois de silences en accordant une rare entrevue au Sunday Times. Après avoir été accusé à plusieurs reprises par son ex-femme Amber Heard de violence conjugale et après avoir perdu son procès pour diffamation contre le tabloïd The Sun, l’acteur de 58 ans y a déploré être victime de boycottage de la part de Hollywood à cause de ses litiges juridiques.