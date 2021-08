À compter du 20 août, Téléfilm Canada présentera la deuxième saison de la balado Sortez le popcorn dans laquelle l’animatrice Catherine Beauchamp s’entretient avec des artisans québécois du 7e art pour parler de leur carrière ou d’un thème bien précis.

André Duchesne La Presse

La série de six épisodes présentera des entrevue avec le comédien Michel Côté et le cinéaste Émile Gaudreault et proposera des émissions sur les thèmes « Grandir sur les plateaux de cinéma », « Les films d’époque », « Dans une galaxie près de chez vous » et « Transposer le roman à l’écran ».

Plusieurs invités répondront aux questions de l’animatrice dans les émissions thématiques. Ainsi, Marie Tifo, Rémy Girard et le réalisateur Charles Binamé parleront des films d’époque.

Les balados seront lancées tous les vendredis du 20 août au 24 septembre, en ligne sur les plateformes C23, Spotify, Apple et Google podcasts pour être ensuite diffusées dès le lendemain sur les ondes du 98,5 FM.