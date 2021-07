Cinéma

Le slam dunk de Space Jam, il y a 25 ans

En 1996, une rencontre des plus mémorables s’est produite au grand écran : celle entre les Looney Tunes et Michael Jordan (MJ). Malgré sa qualité discutable, Space Jam a remporté un vaste succès et a marqué une génération. À la veille de la sortie de Space Jam : A New Legacy, avec LeBron James en relève à MJ, retournons 25 ans en arrière.