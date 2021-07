Critiques

Mandibules

Deux idiots et une mouche ★★★

Jean-Gab et Manu, deux amis un peu idiots et très fauchés, trouvent par hasard une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture. Ils décident de la dresser pour gagner de l’argent et finissent par s’attacher à cette drôle de bestiole.