Après huit mois de fermeture, les cinémas Guzzo vont rouvrir ce vendredi, en même temps que la levée du couvre-feu, mais avant que les régions de Montréal et Laval ne tombent en zone orange.

Josée Lapointe

La Presse

« Nous sommes fermés depuis la fin septembre de l’année dernière et, d’après les nombreux commentaires que nous avons reçus, il est clair que nos fidèles clients attendent avec impatience notre réouverture et ce sera un honneur de les accueillir à nouveau », a déclaré dans un communiqué le propriétaire Vincent Guzzo.

En février dernier, alors que les salles de cinéma avaient eu le feu vert du gouvernement pour une réouverture, Vincent Guzzo avait décidé de garder ses neuf cinémas fermés lorsqu’il avait appris que la vente de popcorn serait interdite en zone rouge.

Cette fois, les concessions alimentaires pourront ouvrir dans les cinémas de toutes les régions du Québec qui passent en zone orange le 31 mai - notamment la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière -, et si tout va bien une semaine plus tard à Montréal et Laval.

Parmi les films qui seront à l’affiche dès vendredi dans les cinémas Guzzo, notons Cruella, avec Emma Stone.

« Je suis convaincu que les gens fréquenteront les cinémas en grand nombre, car ils en ont assez d’être confinés chez eux et qu’ils sont impatients de revivre une expérience cinématographique incomparable, a dit aussi Vincent Guzzo. Il n’y a tout simplement rien de tel que de voir un bon film sur un grand écran. »