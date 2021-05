Cinéma

Viggo Mortensen réalise une ode à la relation père-fils

(Paris) Comédien, poète, peintre, héros de The Lord of the Rings… Et désormais réalisateur : l’acteur Viggo Mortensen passe derrière la caméra avec Falling, visible à la réouverture des salles, un drame familial intime et maîtrisé sur la vieillesse, la relation père-fils et la mort.