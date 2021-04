Les jeunes aspirants cinéastes noirs de 18 à 30 ans ont jusqu’à dimanche pour s’inscrire au programme de mentorat Être noir.e au Canada qui, en raison de sa récente extension, accueillera cette année 35 candidats dans six villes canadiennes.

André Duchesne

La Presse

Aux villes de Montréal, Toronto et Halifax où le programme existaient déjà, s’ajoutent les villes d’Ottawa, Calgary et Vancouver. À Montréal, le programme est offert dans les deux langues et peut accueillir cinq francophones et cinq anglophones.

Ce programme a été lancé et est chapeauté par la Fondation Fabienne Colas. En entrevue, la fondatrice insiste sur l’importance qu’a un tel outil pour des jeunes qui ont de la difficulté à faire leur place dans le monde du cinéma.

« Être Noir.e au Canada est un programme de formation, de mentorat et de création de films dédié aux jeunes de 18-30 ans Noirs et émergents qui veulent entrer dans le milieu du cinéma de façon professionnelle, résume-t-elle. Mais c’est un milieu très fermé. Ce ne sont pas les talents qui manquent chez les jeunes des communautés noires mais ce sont les opportunités. On a créé le programme pour pallier à cette fermeture et aussi dans le but de pallier à ce manque incroyable de diversité dans nos écrans. »

Pour Mme Colas, il est plus que temps que les choses changent à ce niveau. « Et si on veut que ça change, il ne faut pas seulement demander aux autres d’inclure de la diversité mais travailler en parallèle à créer cette relève », soutient-elle.

Quelle formation reçoit-on durant la durée de ce programme ? De tout ! Les jeunes aspirants cinéastes accomplissent toutes les étapes les conduisant à la création d’un court métrage de leur cru, indique Fabienne Colas.

« Avec des mentors de l’industrie, qu’ils soient Noirs, Blancs ou autres, nos jeunes apprennent tous les rouages de la production, à commencer par la recherche et les entrevues pour ensuite passer à l’écriture d’un scénario, la manipulation du matériel, le tournage, le montage, la post-production, etc. »

Une fois terminés, les films sont présentés dans tous les Festivals du film black que la Fondation Fabienne Colas organise à travers le pays. Ils sont ensuite projetés à la télévision (CBC, Télé-Québec) et sont aussi éligibles à se retrouver dans d’autres festivals à travers le monde.

Cette année, six courts métrages produits par Être Noir e au Canada sont finalistes dans la catégorie de la meilleure réalisation dans une série documentaire à l’occasion du gala des Prix Écrans canadiens. Divisés en plusieurs évènements, les Prix Écrans canadiens seront présentés dans la semaine du 17 au 21 mai.

Fondé en 2012, le programme a présenté une première cohorte de finissants en 2014.

Cette année, le travail en commun de plusieurs commanditaires privés et publics (Netflix, Banque nationale, Téléfilm, Fonds des médias du Canada) a permis l’extension du programme dans six villes.

Les candidats intéressés ont donc jusqu’à dimanche pour s’inscrire sur le site etrenoiraucanada.com.