La comédienne britannique Phœbe Waller-Bridge, bien connue comme créatrice et personnage principal de la série télévisée Fleabag, sera de la distribution du 5e opus de la franchise Indiana Jones.

André Duchesne

La Presse

C’est ce qu’a annoncé la maison Lucasfilm plus tôt aujourd’hui.

L’actrice partagera la vedette avec le comédien Harrison Ford qui, depuis Raiders of the Lost Arch, premier film de la série, incarne l’archéologue le plus aventurier et le plus célèbre de la planète.

Pour le moment, le film n’a pas de titre officiel, mais on sait que c’est le cinéaste James Mangold (Ford vs Ferrari, Logan, Walk the Line) qui sera à la réalisation en lieu et place de Steven Spileberg. Ce dernier demeure producteur exécutif.

Dans une déclaration officielle, James Mangold s’est dit heureux de joindre une équipe d’artisans tout étoile du cinéma.

Pour le moment, aucun autre nom n’a été dévoilé pour le reste de la distribution. Par contre, selon IMDB, la sortie du film est prévue pour le 29 juillet 2022. Le compositeur John Williams doit signer à nouveau la trame sonore.