Le musée des Oscars abordera le racisme et le sexisme dans le cinéma

(Los Angeles) Le très attendu musée des Oscars de Los Angeles abordera « l’histoire problématique » de l’industrie du cinéma, depuis le racisme qui entachait Autant en emporte le vent aux récentes controverses sur la faible représentation des femmes et de minorités, ont affirmé mercredi ses responsables.

Andrew MARSZAL

Agence France-Presse

Il aura fallu près d’un siècle pour que l’idée d’un musée consacré au 7e art voie le jour et le bâtiment conçu par l’architecte italien Renzo Piano, censé ouvrir ses portes en 2017, a accusé retard sur retard.

Mais désormais les bâtiments sont prêts et le musée a fixé à septembre 2021 son ouverture.

C’est l’actrice Laura Dern, lauréate de l’Oscar du meilleur second rôle féminin l’an dernier, qui a emmené mercredi les journalistes conviés à une visite virtuelle du musée, construit dans l’ouest de Los Angeles.

« Nous ne ferons pas semblant d’ignorer l’histoire problématique », a promis la comédienne, citant la controverse #OscarsSoWhite autour du manque d’artistes noirs, la faible présence des femmes et la façon dont l’Académie avait traité l’actrice noire Hattie McDaniel en 1940.

Première artiste noire à recevoir un Oscar pour son rôle dans Autant en emporte le vent, Hattie McDaniel n’avait pu assister à la première du film en raison de la couleur de sa peau. Lors de la cérémonie des Oscars, elle n’avait pu pénétrer dans l’hôtel Ambassador, qui pratiquait la ségrégation raciale, qu’après l’intervention des producteurs et elle avait dû s’asseoir à une table séparée, loin des autres acteurs du film.

Le musée des Oscars abordera aussi le harcèlement subi par l’actrice amérindienne Sacheen Littlefeather, qui s’était présentée à la place de Marlon Brando lorsqu’il avait refusé son Oscar en 1973 pour dénoncer le traitement des autochtones par les autorités américaines, ou encore le fait que des actrices européennes aient incarné des personnages chinois dans Visages d’Orient en 1937.

« Nous n’avons pas voulu effacer des films et des artistes et des moments qui pourraient mettre mal à l’aise. Nous voulions les regarder en face et les placer dans leur contexte, à travers notre exposition permanente », a expliqué le directeur du musée, Bill Kramer.

Le site de près de 28 000 m2 - dont 4500 m2 de galeries - accueillera des reliques d’Hollywood, comme les pantoufles portées par Judy Garland dans Le Magicien d’Oz ou la cape de Dracula. Il est aussi doté d’une salle de cinéma de 1000 places nichée dans une gigantesque sphère de verre, d’acier et de béton qui se dresse sur le flanc du musée.

« Le futur d’Hollywood »

Spike Lee et Pedro Almodovar feront partie des premiers réalisateurs sollicités par le musée pour organiser des expositions temporaires dédiées à d’autres cinéastes.

« Je veux voir des autobus scolaires jaunes garés en double file devant le musée, et que ces jeunes et beaux esprits soient initiés au cinéma », a déclaré Spike Lee.

Dans la section consacrée à l’histoire des Oscars seront exposées 20 statuettes décernées à des classiques du muet comme L’Aurore (1927) de Friedrich Wilhelm Murnau jusqu’aux succès récents comme Moonlight (2016) de Barry Jenkins.

D’autres galeries célèbreront le travail de tous les sans visage qui rendent possible la magie du cinéma derrière la caméra : spécialistes de l’animation, coiffeurs, maquilleurs, etc.

Une section mettra en lumière les costumes célèbres, comme la tenue d’inspiration africaine portée par l’actrice Danai Gurira dans l’emblématique film Black Panther (2018).

« La présence de l’uniforme d’Okoye (son personnage, NDLR) dans le musée de l’Académie est incroyablement forte car l’histoire d’Hollywood ne ressemble pas à l’équipe de Black Panther », a commenté l’actrice, qui dit avoir espoir que « le futur d’Hollywood y ressemblera ».

Le musée des Oscars n’ouvrira pas tant que la situation sanitaire liée à la pandémie ne le permettra pas mais Bill Kramer a assuré que tout était d’ores et déjà prêt pour accueillir le public.

Étant donné les progrès dans la vaccination en Californie et la chute du nombre de cas de COVID-19, le directeur se veut confiant dans la capacité de tenir l’objectif d’une ouverture le 30 septembre prochain.

D’ici son inauguration, le musée de l’Académie va organiser différents évènements virtuels, parmi lesquels une discussion réunissant des artistes féminines ayant marqué l’histoire des Oscars, à l’instar de Sophia Loren, Whoopi Goldberg, Marlee Matlin et Buffy Sainte-Marie.