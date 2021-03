Le jury de la section Encounters, réservée à des œuvres aux propositions formelles et narratives plus audacieuses, a attribué le prix de la mise en scène à Hygiène sociale, le plus récent essai cinématographique de Denis Côté, présenté en primeur mondiale à la 71e Berlinale.

Marc-André Lussier

La Presse

The Girl and the Spider, un film suisse réalisé par Ramon Zürcher et Silvan Zürcher, a reçu ex aequo la même récompense. Pour le cinéaste québécois, né au Nouveau-Brunswick, il s’agit d’un deuxième laurier à Berlin, huit ans après avoir obtenu le prix de l’œuvre la plus novatrice grâce à Vic+Flo ont vu un ours.

« Ce film affiche une incroyable habileté en modulant différentes tonalités, des références cinématographiques à caractère historique et des personnages magnifiquement verbeux. Cet humour délicat et généreux nous est bien nécessaire en ce moment. », a déclaré le jury, constitué de Florence Almozini, Cecilia Barrionuevo et Diedrich Diederichsen.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Huit ans après Vic+Flo ont vu un ours, Denis Côté est de nouveau primé au festival de Berlin, cette fois grâce à Hygiène sociale.

Tourné l’été dernier de façon totalement indépendante avec un microbudget, Hygiène sociale relate le parcours d’un homme bon vivant, philosophe et délinquant, qui s’enlise progressivement auprès des cinq femmes qui gravitent autour de lui. Maxim Gaudette est entouré de Larissa Corriveau, Éléonore Loiselle, Kathleen Fortin, Evelyne Rompré et Eve Duranceau. Constitué de six longs plans séquences, le film repose principalement sur des dialogues, souvent très drôles, livrés par des personnages qui se tiennent toujours à bonne distance. Le prix du meilleur film de la section Encounters a été décerné à Nous, un documentaire d’Alice Diop.

