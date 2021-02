Maxim Gaudette et Évelyne Rompré dans Hygiène sociale, le nouveau film de Denis Côté.

Hygiène sociale sera lancé en primeur mondiale le mois prochain au 71e Festival de Berlin. Tourné au mois d’août dernier de façon indépendante, à la manière de Wilcox, son film précédent, le plus récent long métrage de Denis Côté a été sélectionné dans la section compétitive Encounters. Cette section, créée l’an dernier, est réservée aux fortes signatures.

Marc-André Lussier

La Presse

Première véritable comédie de l’auteur de Curling, Hygiène sociale relate le parcours d’un homme bon vivant, philosophe et délinquant, qui s’enlise progressivement auprès des cinq femmes qui gravitent autour de lui. Maxim Gaudette est entouré de Larissa Corriveau, Éléonore Loiselle, Kathleen Fortin, Évelyne Rompré et Eve Duranceau, dans ce qu’on décrit comme étant une œuvre « hors-normes ».

Depuis Bestiaire, en 2012, les films de Denis Côté ont été invités six fois à la Berlinale, dans différentes sections. En 2013, Vic + Flo ont vu un ours, a obtenu l’Ours d’argent du film le plus novateur. Il y a deux ans, Répertoire des villes disparues a été sélectionné dans la compétition officielle.

Rappelons qu’exceptionnellement cette année, le Festival de Berlin se déroulera en deux temps, avec d’abord un volet dédié au Marché (EFM-European Film Market) du 1er au 5 mars prochain. Hygiène sociale pourra bénéficier alors d’une projection privée en présence d’un jury. Le deuxième volet du festival prévoit des projections pour le public berlinois en juin prochain.

Tournée des festivals internationaux et projections au Québec sont à prévoir pour le nouveau film de Denis Côté au cours de l’année.