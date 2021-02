Le film Mon année Salinger (My Salinger Year), de Philippe Falardeau, sera diffusé dans les salles de cinéma du Québec ayant obtenu la permission de rouvrir à partir du 5 mars. Il sera également disponible en vidéo sur demande à la même date, en plus d’être distribué dans plusieurs autres pays.

Il devait prendre l’affiche au Québec et au Canada le 13 novembre dernier. Trois mois plus tard, quelques-uns pourront voir Mon année Salinger en salle et d’autres devront se contenter de le regarder à la maison.

Un an après avoir ouvert la 70e Berlinale en février 2020, quelques mois après avoir fait la clôture du Festival du nouveau cinéma, le long métrage de Philippe Falardeau persiste sur sa lancée. Distribué en Australie, dans 26 salles à capacité d’accueil réduite, le film s’est bien débrouillé au guichet, avec plus de 160 000 $ AUD amassé (environ 155 000 $).

Après cette belle performance en Australie, la production majoritairement québécoise sera distribuée dans de nombreux autres pays, dont les États-Unis, le Japon, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et partout en Europe.

Mettant en vedette Margaret Qualley et Sigourney Weaver, Mon année Salinger, tourné à Montréal et à New York, est basé sur l’autobiographie de la journaliste et poète américaine Joanna Rakoff.