La cinéaste montréalaise Meryam Joobeur a reçu mardi soir la très convoitée bourse Sundance Institute | NHK Award pour le développement de son premier long métrage de fiction intitulé Motherhood.

André Duchesne

La Presse

Ce prix était remis au terme d’un laboratoire d’écriture de scénarios réunissant douze jeunes scénaristes. Les rencontres ont eu lieu en ligne durant quelques jours.

Mme Joobeur, rappelons-le, a été finaliste aux Oscars en 2020 avec son court métrage Brotherhood produit par Gracia Maria Turgeon et Annick Blanc de la boîte de production montréalaise Midi la Nuit.

En entrevue, la productrice Gracia Maria Turgeon précise que le nouveau film n’est pas un Brotherhood 2. « Nous restons dans le même univers de cette famille tunisienne, dit-elle. Mais le récit va se passer du point de vue de la mère, le personnage de Salha. Meryam avait envie d’aller plus loin dans les préoccupations de cette même famille. »

Dans Brotherhood, on suivait l’histoire d’un jeune homme qui, de retour dans sa famille avec sa femme portant le niqab, suscite l’irritation de son père qui le soupçonne d’être de mèche avec l’État islamique. Ce court métrage se démarquait non seulement en raison d’un scénario fort et aux détours surprenants, mais par une direction photo des plus originales.

La SODEC a déjà annoncé sa participation financière au long métrage Motherhood. Dans un communiqué, on décrivait le film ainsi : « Un croisement entre le cinéma politique, social et poétique, ce drame d’horreur humaniste et fantastique mélange les genres d’une manière étonnante. »

Le film sera tourné en coproduction avec la France et la Tunisie.

La bourse remise à Sundance est d’un montant de 10 000 $ et est destinée à être utilisée pour l’avancement de cette production.