Godzilla et King Kong s’affronteront sur petit et grand écran dès le 26 mars prochain, et une première bande-annonce de leur échauffourée a été dévoilée, dimanche.

La Presse

Le choc entre ces deux légendes de la culture populaire devait initialement avoir lieu à partir du 21 mai, mais la date a été devancée après l’annonce de Warner Bros. voulant que tous leurs films devant paraître en 2021 seront diffusés simultanément en ligne sur HBO Max.

Adam Wingard (Death Note, Blair Witch) s’occupe de la réalisation de cette superproduction, tandis qu’Alexander Skarsgård (Big Little Lies), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Rebecca Hall (The Town, The Prestige) et Brian Tyree Henry (Atlanta) en seront les vedettes.

