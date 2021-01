Même si personne ne sait quand les salles de cinéma pourront rouvrir, l’actualité du cinéma sera foisonnante au cours des prochaines semaines. Voici une liste alphabétique de 10 longs métrages, dont certains prendront directement le chemin des plateformes, qui créeront l’évènement en ce début d’année.

Cherry

Anthony et Joe Russo

Changement de registre pour les réalisateurs de quatre des films de l’univers Marvel (parmi lesquels Avengers – Endgame), tout autant que pour Tom Holland, le plus récent interprète de Spider-Man. Cherry est une adaptation d’un roman de Nico Walker, dont le propos a des résonances personnelles pour les réalisateurs, qui ont perdu des proches à cause d’une dépendance aux opiacés. Tom Holland se glisse ainsi dans la peau d’un aide-soignant militaire atteint d’un stress post-traumatique après avoir servi en Irak, qui braque maintenant des banques pour financer sa dépendance.

Cherry sera offert le 12 mars sur Apple TV/iTunes.

Le club Vinland

Benoit Pilon

Le plus récent film de Benoit Pilon (Ce qu’il faut pour vivre, Iqaluit), dont l’intrigue est campée à la fin des années 1940, s’inscrit dans la lignée de films comme Dead Poets Society et Les choristes. Sébastien Ricard incarne un frère enseignant dont le sens de l’aventure séduit la plupart de ses élèves, plus particulièrement un jeune homme un peu plus brisé (Arnaud Vachon), que sa mère (Émilie Bibeau) élève désormais seule. Évidemment, le clergé ne l’entend pas tout à fait de la même façon. Présenté l’automne dernier au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, Le club Vinland aurait en principe dû sortir il y a près d’un an. Compte tenu des circonstances, aucune date de sortie n’est encore fixée.

Coming 2 America

Craig Brewer

Trente-trois ans après la sortie de Coming to America, l’un des plus grands succès d’Eddie Murphy au cinéma, voilà que le prince Akeem, sur le point de devenir le nouveau roi de Zamunda, revient en Amérique, avec son fidèle ami Semmi (Arsenio Hall), après avoir découvert l’existence d’un héritier vivant dans le Queens (Jermaine Fowler). La réalisation de ce nouvel opus a été confiée à Craig Brewer, un cinéaste révélé il y a une quinzaine d’années grâce à Hustle & Flow, qui, plus récemment, a dirigé Eddie Murphy dans le très apprécié Dolemite Is My Name. La distribution compte en outre dans ses rangs Leslie Jones, Tracy Morgan, Wesley Snipes et James Earl Jones.

Coming 2 America (Un prince à New York 2 en version française), dont la sortie en salles était prévue l’été dernier, sera finalement offert sur Amazon Prime Video le 5 mars.

Deux

Filippo Meneghetti

Présenté au festival Image + Nation de Montréal en 2019, Deux a été choisi pour représenter la France aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international. Dans ce premier long métrage de Filippo Meneghetti, un cinéaste italien installé dans l’Hexagone depuis peu, Martine Chevallier et Barbara Sukowa incarnent Madeleine et Nina, deux femmes âgées profondément amoureuses l’une de l’autre depuis longtemps, à l’insu toutefois des enfants de Madeleine, cette dernière n’ayant jamais osé leur révéler cet aspect de sa vie. Cette rencontre au sommet entre deux grandes actrices, dans un film sensible et délicat, sera offerte en vidéo sur demande dès le 5 février.

Falling

Viggo Mortensen

Pour son premier long métrage à titre de réalisateur, Viggo Mortensen propose un drame familial puissant, porté par une performance remarquable du vétéran Lance Henriksen, un acteur habituellement voué aux seconds rôles. Ce dernier incarne ici un homme atteint d’un début de démence, misogyne, raciste et homophobe, qui part du Midwest pour se rendre en Californie chez son fils homosexuel (Viggo Mortensen) en attendant de trouver une résidence. Aussi auteur du scénario et compositeur de la trame musicale, en plus d’y tenir le rôle principal, Viggo Mortensen révèle une véritable sensibilité de cinéaste.

Falling (Chute libre en version française) sera offert en vidéo sur demande dès le 5 février.

Malcolm & Marie

Sam Levinson

Après avoir offert Assassination Nation et créé la série Euphoria, Sam Levinson s’est tourné vers l’écriture et la réalisation d’un drame intimiste à deux personnages. John David Washington (Tenet) incarne un cinéaste qui s’engage dans une discussion inattendue avec son amoureuse (Zendaya) au retour de la soirée de première de son plus récent film. Tourné en noir et blanc pendant la pandémie, ce film a suscité une mini-polémique sur les réseaux sociaux à cause de la différence d’âge entre les deux protagonistes. John David Washington, 36 ans, a balayé cela du revers de la main dans une interview à Variety en insistant sur le fait que Zendaya, 24 ans, a beaucoup plus d’expérience que lui dans cette industrie.

Malcolm & Marie sera offert sur Netflix dès le 5 février.

Maria Chapdelaine

Sébastien Pilote

Aucune date de sortie n’est encore fixée pour ce film qui, en temps normal, aurait dû prendre l’affiche le mois dernier, juste à temps pour la haute saison des Fêtes. Une chose est certaine, Maria Chapdelaine sortira en salle, quitte à attendre le temps qu’il faudra. On sera curieux de voir l’approche qu’a empruntée Sébastien Pilote, un cinéaste réputé pour ses films d’auteur (Le vendeur, Le démantèlement, La disparition des lucioles), pour porter à l’écran cette nouvelle version cinématographique du roman classique de Louis Hémon, dont il signe aussi le scénario. Autour de Sara Montpetit, l’interprète de Maria, gravite une distribution imposante, parmi laquelle on retrouve Sébastien Ricard, Hélène Florent, Antoine Olivier Pilon, Émile Schneider, Robert Naylor, Martin Dubreuil, Gabriel Arcand et Gilbert Sicotte.

Minari

Lee Isaac Chung

Grâce à une petite controverse provoquée par la Hollywood Foreign Press Association, qui chapeaute la cérémonie des Golden Globes, Minari est maintenant l’un des favoris pour faire bonne figure dans la prochaine course aux Oscars. Lauréat du Grand Prix du jury et du Prix du public au festival de Sundance l’an dernier, ce film américain de Lee Isaac Chung, tourné principalement en coréen, s’est fait exclure des catégories de pointe aux Golden Globes pour plutôt être relégué à la catégorie du meilleur film en langue étrangère. Or, cette polémique a fait en sorte de braquer les projecteurs sur un long métrage que bien des professionnels n’avaient pas encore vu. Résultat ? Ils adorent ce film dont l’une des têtes d’affiche est Steven Yeun, révélé grâce à la série The Walking Dead.

Minari sera offert en vidéo sur demande dès le 26 février.

Nomadland

Chloé Zhao

Grand favori pour la prochaine saison des récompenses, et présent sur à peu près toutes les listes recensant les meilleurs films de 2020, ce plus récent long métrage de Chloé Zhao (The Rider) mérite bien toutes les accolades. Évoquant un certain mode de vie, né de la nécessité de survie dans un monde axé sur la performance, le récit fait écho à une conception mythique de l’Amérique, sans toutefois verser dans une vision idyllique. Cette adaptation du livre de Jessica Bruder donne aussi l’occasion à Frances McDormand d’offrir une autre performance remarquable. Lauréat du Lion d’or à la Mostra de Venise et du Prix du public au festival de Toronto, Nomadland prendra l’affiche le 19 février.

Supernova

Harry Macqueen

Lancé l’automne dernier au festival de San Sebastián, Supernova est le deuxième long métrage que réalise l’acteur britannique Harry Macqueen, six ans après Hinterland. En s’inspirant de l’histoire de gens ayant vécu le même genre de drame dans son entourage, Macqueen, qui signe seul le scénario de son film, propose un road movie crépusculaire, dans lequel Colin Firth et Stanley Tucci incarnent deux sexagénaires formant un couple depuis de nombreuses années. L’un d’eux étant atteint de démence précoce, les deux hommes entreprennent un voyage ayant pour but de visiter famille et amis dans l’Angleterre rurale.

Supernova sera offert en vidéo sur demande dès le 16 février.

Depuis le printemps 2020, la pandémie de COVID-19 a entraîné de nombreux changements de dates de lancement. D’autres modifications au calendrier des sorties pourraient bien sûr être annoncées au cours des prochaines semaines.