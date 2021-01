The Little Things

Denzel Washington, Jared Leto et Rami Malek : du côté sombre de l’univers

Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto sont les têtes d’affiche d’un thriller policier campé à Los Angeles en 1990, à une époque où les enquêtes étaient menées d’une façon différente. Ayant écrit le scénario de The Little Things il y a près d’une trentaine d’années, le réalisateur John Lee Hancock (The Blind Side, The Founder) n’a pratiquement rien changé. Ou presque.