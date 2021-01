Netflix a repoussé le mois dernier le tournage du film The Gray Man, mettant en vedette Ryan Gosling (notre photo) et Chris Evans. Bien qu’il s’agisse d’un long métrage au budget colossal, le studio, face à la forte hausse de cas de COVID-19, préfère attendre « au moins la fin du mois de janvier » avant mettre en marche la production.

Bien qu’exemptés des restrictions visant à freiner la propagation de la COVID-19, la plupart des studios de télévision et de diffusion en continu de Los Angeles, dont Netflix, ont interrompu leurs activités, alors que le Comté fait face à une forte résurgence du virus.

Marissa Groguhé

La Presse

Les studios ont pris cette décision à la demande du Département de santé publique du comté de Los Angeles qui les priait la semaine dernière de prendre une pause, selon le site spécialisé Deadline. Un message qui s’adressait également à l’industrie cinématographique. Le week-end dernier, le nombre de cas d’infection a dépassé les 800 000 dans la région, alors qu’en moyenne 15 000 nouveaux cas sont déclarés chaque jour.

La série documentaire d’Ava Duvernay portant sur la vie du joueur de football Colin Kaepernick, Colin in Black & White, doit toujours débuter à la mi-janvier, tout comme True Story, une série dramatique avec Kevin Hart et Wesley Snipes.

Quant aux studios de télévision basés à Los Angeles, dont Warner Bros. TV, Universal TV, Sony Picture TV, Disney TV Studio, tous ont pris le même hiatus et reportent leurs tournages du mois de janvier, indique Deadline. Une décision qui comporte de nombreux défis et conséquences, à la fois budgétaires et logistiques. Les dates de diffusion peuvent être bousculées et les disponibilités des acteurs ne permettent pas toujours de s’arranger facilement.

Les talk-shows, comme The Late Late Show ou Jimmy Kimmel Live !, ont repris les tournages à distance, tandis que le Ellen Degeneres Show, temporairement interrompu, prolonge son arrêt d’une autre semaine.