À son deuxième week-end en salle aux États-Unis, Wonder Woman 1984 a récolté des recettes de 5,5 millions, selon les estimations des studios.

La Presse Canadienne

Il s’agit d’une baisse de 67 % pour le long métrage, qui est projeté sur 2151 écrans en plus d’être offert gratuitement aux abonnés de la plateforme HBO Max.

Wonder Woman 1984 a récolté des recettes de 28,5 millions jusqu’à maintenant aux États-Unis, où environ 39 % des salles sont ouvertes et où la plupart des principaux marchés, dont New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Philadelphie et San Francisco, sont fermés.