(Toronto) Henri Pardo et Maxime Desmons font partie des premiers cinéastes sélectionnés pour l’initiative d’« accélérateur de projets » du Centre canadien du film et de Netflix.

L’initiative de trois mois, annoncée en 2018, offre du soutien sous la forme d’ateliers et de développement de projets aux créateurs sélectionnés.

Quatre projets de longs métrages — deux en français et deux en anglais — ont été choisis parmi plus de 115 candidatures de créateurs à travers le Canada.

Le programme se déroulera de mai à août 2020 et sera personnalisé selon les besoins créatifs et d’affaires des cinéastes et de leur équipe.

Les participants bénéficieront d’une expertise en matière de création et de mise en marché, de même que des commentaires de dirigeants de Netflix, entre autres.

Les projets francophones choisis incluent Kanava, du scénariste et réalisateur Henri Pardo, au sujet d’un jeune garçon et de sa mère, qui s’installent dans un village rural du Québec après avoir quitté Haïti au début des années 1970.

Le deuxième projet est T’es belle Maryse, du scénariste et réalisateur Maxime Demons, qui raconte l’histoire d’une jeune femme qui découvre que son mari décédé lui a transmis le VIH à l’apogée de l’épidémie du sida.

De son côté, la Torontoise Jasmin Mozaffari, qui avait impressionné avec son premier film Firecrackers au Festival international du film de Toronto en 2018, développera The Path Travels Me grâce à l’initiative.

PHOTO CHRIS YOUNG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Jasmin Mozaffari scénarisera et réalisera ce film en anglais, décrit comme étant « un portrait d’une famille d’immigrants iraniens vivant, travaillant et survivant dans l’Amérique du Nord post-11 septembre 2001 ».

L’autre film en anglais sélectionné est Runaways, de la scénariste et réalisatrice torontoise Rama Rau, qui suit quatre jeunes filles à Mumbai pendant qu’elles kidnappent leur grand-mère autoritaire et s’embarquent dans une escapade routière estivale.

Ce projet du Centre canadien du film et de Netflix s’inscrit dans une initiative plus large visant à cibler les créateurs et communautés du Canada traditionnellement moins bien desservis.