Les comédiens Olga Kurylenko et Idris Elba atteints de la COVID-19

La comédienne Olga Kurylenko, qu’on a vue dans le film Dans la brume du Québécois Daniel Roby, est atteinte de la COVID-19.

André Duchesne

La Presse

Dans un texte publié sur sa page Instagram, Mme Kurylenko a dit être entrée à l’hôpital en ambulance après avoir signalé qu’elle avait une fièvre dépassant les 39 degrés Celsius.

« Où l’ai-je attrapé ? Impossible à déterminer, continue-t-elle. Ça peut être n’importe où », écrit la comédienne française d’origine ukrainienne qui est confinée chez elle depuis une semaine.

Elle dit que sa température oscille maintenant entre 38 et 38,5 degrés C et qu’elle est en baisse.

Curieusement, Dans la brume est un film catastrophe dans lequel tout Paris est plongé dans un nuage de brume mortelle. La comédienne y partage la vedette avec Romain Duris. Mme Kurylenko a aussi joué dans un James Bond, Quantum of Solace.

Par ailleurs, l’acteur britannique Idris Elba a aussi annoncé avoir été déclaré positif de la COVID-19. Il l’a annoncé lui-même ce matin sur les réseaux sociaux.

PHOTO JORDAN STRAUSS, ARCHIVES INVISION/AP Idris Elba

« Restez à la maison et soyez pragmatiques, a-t-il conseillé à ses milliers de fans. Je vais vous tenir informés de ma condition ».

Tom Hanks et Rita Wilson sortis de l’hôpital

Cinq jours après avoir annoncé au monde entier être atteints de la COVID-19, Tom Hanks et son épouse Rita Wilson sont maintenant sortis de l’hôpital.

Les comédiens se reposent dans une résidence privée australienne où ils étaient en vacances au moment où ils ont été diagnostiqués. Ils avaient été hospitalisés dans un centre du Queensland. Pour le moment, ils demeurent en quarantaine.