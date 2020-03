Vous n’appliquerez plus jamais votre rouge à lèvres ou votre crème pour les mains de la même manière.

Silvia Galipeau

La Presse

Le documentaire-choc Toxic Beauty, de la réalisatrice Phyllis Ellis, présenté mardi dès 18 h à l’UQAM (en version française), donne la parole à des chercheurs, des avocats et des militants, tous unis pour dénoncer les dangers méconnus et pourtant bien réels associés aux produits de beauté : composés chimiques dangereux, perturbateurs endocriniens, etc.

La présentation, qui s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale des femmes, sera suivie de trois discussions avec Jennifer Beeman, directrice d’Action cancer du sein Québec, Isabelle Plante, toxicologue environnementale, et Lourdenie Jean, militante féministe.

Inscription obligatoire

Argent comptant seulement