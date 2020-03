(New York) La publication prochaine par Woody Allen de ses mémoires est fustigée par sa fille Dylan Farrow, qui critique aussi la maison d’édition pour avoir accepté.

Associated Press

Dylan Farrow soutient que Woody Allen l’a agressée sexuellement lorsqu’elle était enfant au début des années 1990. Le réalisateur a nié tout acte répréhensible ; il n’a jamais été accusé de quoi que ce soit malgré deux enquêtes distinctes.

Grand Central Publishing, une division du groupe Hachette Book, a annoncé lundi que l’autobiographie Apropos of Nothing sortira le 7 avril.

Ce contrat avec Hachette signifie que Woody Allen partage son éditeur avec l’un de ses plus grands détracteurs, son fils Ronan Farrow. Le livre de celui-ci, Catch and Kill : Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators, a été publié l’an dernier par la maison d’édition Little, Brown, une autre division de Hachette Book Group.

AP Catch and Kill : Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators

La publication par Hachette des mémoires de Woody Allen est profondément bouleversante pour moi personnellement et constitue une trahison totale pour mon frère, dont le récit courageux, dont a profité Hachette, a donné la parole à de nombreux survivants d’agressions sexuelles par des hommes puissants. Dylan Farrow

Mme Farrow a ajouté qu’elle n’avait jamais été contactée par des « vérificateurs de faits » pour l’autobiographie de son père. « Voilà un autre exemple du privilège profond que confèrent le pouvoir, l’argent et la notoriété, écrit-elle. La complicité de Hachette à cet égard devrait être appelée pour ce qu’elle est et (ses dirigeants) devraient en répondre. »