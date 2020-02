(Paris) Les femmes, très minoritaires au palmarès des Oscars, ont continué de jouer les seconds rôles au cours des dernières décennies, alors que se profile le 9 février une 92e édition encore très masculine.

Jean-Philippe CHOGNOT

Agence France-Presse

Quinze pour cent de lauréates

Depuis la première cérémonie des Oscars en 1929, 376 femmes ont été récompensées, soit 15 % des 2435 lauréats, selon une base de données de l’AFP. Seuls les Oscars remis à des individus (et non à des films) sont pris en compte.

La part de femmes chute à 10 % — 201 sur 2085 — si l’on exclut les Oscars non mixtes (meilleur acteur, meilleure actrice…) pour ne conserver que les catégories qui mettent femmes et hommes en compétition.

La féminisation a augmenté avec le temps, mais les femmes restent très minoritaires : 13 % des lauréats au cours des dix premières éditions (4 % des Oscars mixtes), contre 22 % au cours de la dernière décennie (17 % des Oscars mixtes).

La cérémonie la plus féminine a eu lieu en 2016 : le jury avait récompensé 37 % de femmes (11 sur 30).

No woman’s lands

Jamais aucune femme n’a obtenu l’Oscar de la meilleure photographie, tandis qu’une seule femme (sur 94 lauréats) a obtenu le prestigieux Oscar du meilleur réalisateur. L’Américaine Kathryn Bigelow, récompensée en 2010 pour The Hurt Locker, devra encore attendre pour avoir une successeure, aucune femme n’étant en lice cette année. L’Américaine Greta Gerwig, qui était pressentie pour Little Women, n’est nommée que pour le meilleur scénario adapté.

Parmi les 207 lauréats de l’Oscar du meilleur mixage de son ne figure également qu’une seule femme : l’Américaine Lora Hirschberg en 2011 pour Inception. Celui des meilleurs effets visuels ne fait guère mieux : deux sur 240.

La parolière américaine Marilyn Bergman et les compositrices anglaises Rachel Portman et Anne Dudley sont les trois seules lauréates (sur 167) dans la catégorie « musique de film », respectivement pour les bandes originales de Yentl (1984), Emma (1997) et The Full Monty (1998). Elles pourraient être rejointes par la compositrice islandaise Hildur Gudnadottir (Joker), qui figure parmi les favoris cette année.

Maquilleuses et costumières

Les femmes sont mieux représentées dans les catégories « scénarios » (21 sur 279), « montage de son » (6 sur 72), « décors » (25 sur 296) et « montage » (15 sur 113), mais restent ultra-minoritaires.

Seulement deux catégories font la part belle aux femmes : le maquillage et les costumes.

L’Oscar du meilleur maquilleur, qui récompense désormais aussi le meilleur coiffeur, a été remis à 30 femmes sur 81 lauréats (37 %).

Mais c’est l’Oscar du meilleur costumier qui obtient la palme de la féminisation. C’est la seule statuette qui a récompensé une majorité de femmes (59 %, 66 sur 112). La proportion monte même à 77 % depuis l’an 2000. À elle seule, l’Américaine Edith Head a remporté cet Oscar huit fois entre 1950 et 1974, notamment pour Eve (1951) et Roman Holiday (1954).

Jeunes actrices, acteurs expérimentés

Quant aux acteurs et actrices, ils ont obtenu le même nombre d’Oscars. Logique, puisqu’ils concourent dans des catégories distinctes.

Mais le palmarès laisse apparaître une sous-représentation des actrices plus âgées, au profit des très jeunes.

Sur 92 lauréates de l’Oscar de la meilleure actrice, seulement 11 avaient 50 ans ou plus (contre 21 chez les acteurs). À l’inverse, 32 étaient âgées de moins de 30 ans, contre un seul acteur : Adrien Brody pour The Pianist en 2003.

Résultat : les acteurs primés ont, en moyenne, sept ans de plus que les actrices. L’écart s’est toutefois réduit à 4 ans au cours de la dernière décennie.