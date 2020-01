Javier Bardem et Elle Fanning dans The Roads Not Taken, un film de Sally Potter

Carlo Chatrian, nouveau directeur artistique du festival de Berlin, a dévoilé hier la liste des 18 longs métrages retenus pour la compétition officielle. Les prix — dont l’Ours d’or — seront cette année attribués par un jury présidé par Jeremy Irons.

Marc-André Lussier

La Presse

Signalons en outre la présence de The Roads Not Taken, un film de Sally Potter dont les têtes d’affiche sont Javier Bardem et Elle Fanning, de même que les nouvelles offrandes du Sud-Coréen Hong Sangsoo (The Woman Who Ran), des Français Benoît Delépine et Gustave Kerven (Effacer l’historique), Philippe Garrel (Le sel des larmes) et Rithy Panh (Irradiés), des Américains Kelly Reichardt (First Cow) et Abel Ferrara (Siberia), du Taïwanais Tsai Ming-Liang (Days) et de l’Allemand Christian Petzold (Undine).

Même si aucun film de chez nous ne sera en lice pour l’Ours d’or, le Québec sera néanmoins bien présent à la Berlinale cette année. Rappelons que du côté des longs métrages, My Salinger Year, de Philippe Falardeau, sélectionné hors compétition, aura l’insigne honneur de lancer le bal. La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, sera présenté en primeur mondiale dans la section Génération Kplus, constituée de films abordant des thèmes touchant l’enfance et l’adolescence, et The Twentieth Century (Matthew Rankin), retenu dans la section Forum, entamera là-bas sa carrière européenne.

Le prix Alfred Bauer suspendu

Par ailleurs, à la suite de la publication mercredi, dans le journal Die Zeit, d’un article révélant les accointances nazies d’Alfred Bauer, le tout premier directeur de la Berlinale (créée en 1951), la nouvelle direction a annoncé la suspension immédiate du prix « Ours d’argent Alfred Bauer », habituellement remis au film le plus novateur de la compétition. En 2013, cette récompense convoitée avait été attribuée à Denis Côté et son film Vic + Flo ont vu un ours.

« Nous accueillons la publication de cet article par Die Zeit et nous saisirons cette opportunité pour commencer une recherche plus exhaustive sur l’histoire du festival, avec le soutien d’experts externes », a déclaré la direction de la Berlinale dans un message mis en ligne sur son site officiel.

Le 70e festival de Berlin aura lieu du 20 février au 1er mars.