Les rumeurs des dernières années pourraient devenir réalité. Un cinquième et ultime film Lethal Weapon devrait voir le jour.

Marissa Groguhé

La Presse

Le producteur Dan Lin (It Chapter Two, The Two Popes) a indiqué au Hollywood Reporter que les deux acteurs principaux de la franchise, Mel Gibson et Danny Glover (les agents Riggs et Murtaugh), sont partants pour le projet.

Selon Lin, Richard Donner, réalisateur des quatre premiers films, serait aussi de retour. Il manque un élément primordial pour la suite des choses : le scénario.

Depuis la sortie du quatrième film, en 1998, les rumeurs concernant ce cinquième opus vont et viennent. En 2018, dans une entrevue où il abordait l’éventualité d’un Lethal Weapon 5, Richard Donner avait affirmé que Channing Gibson, qui a écrit le quatrième film, reprendrait la plume pour l’ultime long métrage. Les premiers Lethal Weapon sont parus entre 1987 et 1998.

Une série du même nom a été diffusée entre 2016 et 2019, avec une distribution entièrement différente.