Une femme, ma mère : film à ma mère

C’est l’histoire d’une femme qui ne voulait pas d’enfant. Et d’un enfant devenu cinéaste, parti sur sa trace. Le résultat : à mi-chemin entre la fiction et le documentaire, Une femme, ma mère, en salle vendredi, s’écoute littéralement comme un poème. Un lent poème en noir et blanc, avec images d’archives et musique originale en prime.