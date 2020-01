Si le commun des mortels se plaît à potiner sur les couples — réels ou fictifs — de vedettes, aucune paire ne fait autant jaser que celle formée par Jennifer Aniston et Brad Pitt. Des admirateurs se plaisent encore à espérer que le couple, 15 ans après son divorce, se reforme.

Marissa Groguhé

La Presse

Les deux acteurs se sont brièvement croisés en coulisses lors de la soirée des Screen Actors Guild Awards (SAG).

Ces courtes retrouvailles ont été le principal sujet de conversation sur les réseaux sociaux après la cérémonie, où les deux acteurs ont été récompensés – lui pour le meilleur acteur dans un second rôle (Once Upon a Time… in Hollywod), elle pour la meilleure actrice dans une série dramatique (The Morning Show).

Sur les photos de leur interaction, Brad et Jennifer sont tout sourire lors de retrouvailles publiques en apparence chaleureuses. D’autres images de coulisses montrent l’acteur de 56 ans en train de regarder le discours de remerciement de son ancienne flamme sur un écran.

Potins à part, rappelons que le film Parasite, déjà récompensé au Festival de Cannes et aux Golden Globes, a remporté dimanche la plus prestigieuse récompense des SAG, soit le prix du meilleur ensemble d’acteurs.