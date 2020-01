Outre Mafia Inc., qui sortira le mois prochain, nous avons retenu 20 longs métrages qui risquent de créer l’évènement en 2020, toutes provenances confondues.

Annette

Marion Cotillard est l'une des têtes d'affiche d'Annette, de Leos Carax

Film de Leos Carax

Il a été révélé il y a 36 ans grâce à Boy Meets Girl, mais Annette sera son sixième long métrage seulement. Au fil des ans, des films comme Mauvais sang, Les amants du Pont-Neuf et Holy Motors ont fait de Leos Carax un cinéaste incontournable. On ne sait pas encore beaucoup de choses de ce nouveau film qui sera vraisemblablement lancé au Festival de Cannes, sinon qu’Adam Driver y interprète un humoriste dont la femme, campée par Marion Cotillard, est une chanteuse d’opéra. Ils sont les parents d’une petite fille mystérieuse au destin exceptionnel. Les frères Ron et Russell Mael, du groupe Sparks, ont signé le scénario de ce film qu’on décrit comme romantique et musical.

Date de sortie indéterminée

Au nom de la terre

Film d’Édouard Bergeron

Mettant en vedette Guillaume Canet, ce film abordant les difficultés auxquelles les agriculteurs font face a créé la surprise l’automne dernier en France en attirant 2 millions de spectateurs dans les salles. Ce premier long métrage de fiction d’Édouard Bergeron, qui a fait sa marque dans le reportage et le documentaire, est nourri de la propre histoire familiale du cinéaste et pose ainsi un regard humain sur l’évolution du monde agricole des 40 dernières années. Pour l’occasion, Guillaume Canet a souhaité pousser sa transformation physique le plus loin possible afin de ressembler au vrai père du cinéaste, qu’il incarne à l’écran.

6 mars

Benedetta

Virgine Efira dans Benedetta, de Paul Verhoeven

Film de Paul Verhoeven

Les producteurs ayant annoncé que le film ne serait pas prêt à temps pour la Berlinale le mois prochain, tous les observateurs s’attendent maintenant à ce que Paul Verhoeven retourne sur la Croisette au printemps, quatre ans après Elle. Dans cet autre film tourné en français, le réalisateur de Basic Instinct porte cette fois à l’écran le livre de Judith C. Brown Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne, lequel relate le parcours d’une religieuse toscane du XVe siècle, reconnue pour réaliser des miracles. Virginie Efira est la vedette de ce film, apparemment sulfureux, qui compte aussi dans sa distribution Charlotte Rampling, Lambert Wilson et Clotilde Courau.

Date de sortie indéterminée

Black Widow

Film de Cate Shortland

Ce film, construit autour du personnage de Natasha Romanoff, se situe entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War dans la chronologie des films de l’univers Marvel. Dix ans après son entrée au cinéma dans Iron Man 2, Black Widow a droit à son propre long métrage solo, dont la réalisation a été confiée à l’Australienne Cate Shortland (Berlin Syndrome), qui signe ici sa toute première superproduction hollywoodienne. Scarlett Johansson reprend du service, entourée cette fois de Rachel Weisz, Florence Pugh et David Harbour. « Il y a des choses qu’elle fait dans les deux derniers Avengers que le public verra sous un jour nouveau après avoir découvert Black Widow », a déclaré à IGN Kevin Feige, directeur des studios Marvel.

1er mai

Comédie humaine

Xavier Dolan est l'une des têtes d'affiche de Comédie humaine, de Xavier Giannoli.

Film de Xavier Giannoli

Xavier Dolan pourrait bien retourner à Cannes cette année, mais à titre d’acteur cette fois. Après avoir tenu des rôles dans quelques films américains, le réalisateur de Matthias et Maxime est allé tourner en France Comédie humaine, un film « à costumes » que Xavier Giannoli (Marguerite) a tiré du monument littéraire Les illusions perdues d’Honoré de Balzac. Autour de Benjamin Voisin, choisi pour incarner le jeune poète Lucien de Rubempré, le cinéaste a réuni une distribution de prestige de laquelle font notamment partie Gérard Depardieu, Cécile de France et Vincent Lacoste. On dit que Xavier Giannoli rêve de ce projet ambitieux depuis 30 ans.

Date de sortie indéterminée

Dune

Denis Villeneuve réalise Dune.

Film de Denis Villeneuve

« Il y a certaines choses que vous verrez qui sont cauchemardesques, je n’ai pas vraiment d’autre mot. Il y a des éléments brutaux dedans. C’est aussi choquant, effrayant et très viscéral ! », a récemment déclaré Oscar Isaac à propos de Dune. À La Presse, Dave Bautista, qui fait aussi partie de l’impressionnante distribution du film (dominée par Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atréides), a déclaré ceci : « Denis a une vision très précise de ce qu’il veut. Il est tellement respecté, si aimé, que nous voulons tous lui donner ce qu’il attend. Et il est très généreux en retour. Mon petit rôle dans Blade Runner 2049 m’a valu beaucoup d’affection et de respect, et je dois cela entièrement à Denis ! » Il faudra patienter presque un an avant de voir cette fresque que le cinéaste québécois a tirée du roman culte de Frank Herbert.

18 décembre

Eternals

Chloé Zhao réalise Eternals.

Film de Chloé Zhao

Chloé Zhao fait partie cette année du club restreint des réalisatrices à qui Hollywood confie le mandat de mener à bien des superproductions. Cette dernière s’est notamment distinguée grâce à The Rider, un film remarquable. Changeant complètement de registre, elle portera cette fois à l’écran Eternals, tiré d’une frange des bandes dessinées Marvel encore inédite au cinéma. Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek et Kit Harington sont les têtes d’affiche de ce long métrage relatant l’histoire d’une race d’êtres humains — les Éternels — créés pour protéger la Terre.

6 novembre

The French Dispatch

The French Dispatch est tourné en France.

Film de Wes Anderson

Après The Grand Budapest Hotel et Isle of Dogs, Wes Anderson s’est installé en France pour raconter l’histoire de journalistes américains qui, au cours des années 50, tentent de créer un nouveau magazine là-bas : The French Dispatch. Pour l’occasion, le cinéaste a réuni une imposante distribution, autant dire une pléiade de stars : Tilda Swinton, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Bill Murray, Saoirse Ronan, Kate Winslet, Elisabeth Moss, Christoph Waltz, Frances McDormand, Mathieu Amalric, Denis Ménochet, Willem Dafoe, Jason Schwartzman, Benicio Del Toro, Adrien Brody et Owen Wilson. Entre autres…

Date de sortie indéterminée

Gallant : confessions d’un tueur à gages

Luc Picard dans Gallant : confessions d'un tueur à gages

Film de Luc Picard

Le nouveau film de Luc Picard partage en apparence une communauté d’esprit avec Mafia Inc., de Daniel Grou (Podz), ainsi qu’un même scénariste : Sylvain Guy (Monica la mitraille, Louis Cyr). Mais le milieu est différent. Gallant : confessions d’un tueur à gages est une adaptation du bouquin qu’ont consacré les journalistes Éric Thibault et Félix Séguin à Gérald Gallant, tristement célèbre pour être l’un des plus prolifiques tueurs à gages de l’histoire du Québec. Luc Picard, qui interprète celui qu’on décrit aussi comme un « petit homme bègue à la santé fragile et au QI modeste », y est notamment entouré d’Éveline Gélinas, Emmanuel Charest, Bobby Beshro, Maxim Gaudette, David La Haye, Sandrine Bisson, Louise Portal et Raymond Cloutier.

Date de sortie à déterminer

Le guide de la famille parfaite

Film de Ricardo Trogi

Cinq ans après Le mirage, Louis Morissette et Ricardo Trogi refont équipe pour Le guide de la famille parfaite. Dans cette comédie, dont l’intrigue est campée au sein d’une famille recomposée, on aborde la question de la parentalité dans une société orientée vers l’ultraperformance. Louis Morissette a cosigné le scénario avec Jean-François Léger et François Avard et donne la réplique à Catherine Chabot, Émilie Bierre et Xavier Lebel. « En voulant bien faire, les parents peuvent en faire trop, jusqu’à étouffer leur progéniture, a déclaré Louis Morissette au moment du tournage. Il existe une industrie de la culpabilisation de la famille. Partout, dans la publicité, les blogues, on te dit quoi faire avec tes enfants. »

Été

My Salinger Year

Sigourney Weaver dans My Salinger Year, de Philippe Falardeau

Film de Philippe Falardeau

Philippe Falardeau proposera cette année une adaptation cinématographique du roman de Joanna Rakoff avec, pour têtes d’affiche, Margaret Qualley (Once Upon a Time in… Hollywood) et Sigourney Weaver (que nous verrons aussi cette année dans Ghostbusters : Afterlife). Campé dans les années 90, My Salinger Year relate le parcours d’une jeune femme rêvant d’écriture qui se fait embaucher à titre d’assistante de l’agente littéraire de J.D. Salinger. « J’avais envie cette fois d’un film où les protagonistes seraient des femmes, a déclaré le cinéaste à La Presse. Margaret est une actrice formidable dont la carrière est en train d’exploser, et Sigourney est carrément une icône. » Le film est produit par la société québécoise micro_scope, laquelle avait notamment produit Monsieur Lazhar.

Date de sortie indéterminée

No Time to Die

Film de Cary Joji Fukunaga

Après bien des péripéties et quelques ratés (désistement de Sam Mendes à la réalisation, tournage retardé en raison d’une blessure de l’acteur, entre autres), le 25e film officiel de la populaire série James Bond est maintenant prêt. No Time to Die marquera d’ailleurs la dernière présence de Daniel Craig dans le rôle du célèbre agent 007, selon les propres dires du comédien. Réalisé par Cary Joji Fukunaga (Beasts of No Nation), le nouvel opus met aussi en vedette Léa Seydoux, Rami Malek (lauréat d’un Oscar l’an dernier grâce à sa performance dans Bohemian Rhapsody), Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Ana de Armas, sans oublier Lashana Lynch qui, laisse-t-on entendre dans cette bande-annonce, obtiendra aussi un matricule à double zéro…

8 avril

Pinocchio

Film de Matteo Garrone

Absent des écrans depuis un moment, Roberto Benigni fait son retour en tant que comédien dans cette nouvelle version du célèbre conte de Carlo Collodi qu’a réalisée Matteo Garrone, un cinéaste connu notamment grâce à Gomorra et, plus récemment, Dogman. Sorti il y a quelques jours à peine en Italie, Pinocchio marque sans contredit un virage pour un cinéaste reconnu pour ses univers sombres. « Je suis heureux du fait que chaque plan du film vient véritablement de moi, mais j’ai voulu en même temps réaliser un film qui peut atteindre un large public », a déclaré le cinéaste italien au journal Variety. La première internationale de Pinocchio aura lieu à la 70e Berlinale, le mois prochain.

Date de sortie indéterminée

Souterrain

Sophie Dupuis entourée de ses acteurs sur le plateau de Souterrain

Film de Sophie Dupuis

Chien de garde, son premier long métrage, a marqué les esprits. En 2020, Sophie Dupuis nous offrira le film qu’elle cogite depuis 10 ans. Tourné à Val-d’Or, ville natale de la cinéaste, Souterrain relate le parcours d’un jeune mineur (Joakim Robillard) ayant du mal à vivre après avoir été impliqué dans un accident dont son meilleur ami, interprété par Théodore Pellerin, n’est pas sorti indemne. Chantal Fontaine et James Hyndman sont aussi de ce film dont le tournage sous terre fut jonché d’obstacles. « Tout ce qui a pu arriver est arrivé ! a commenté la réalisatrice à La Presse. Mais c’est très beau, humainement, ce qui se passe autour de ce film-là. »

Date de sortie indéterminée

Target Number One

Antoine Olivier Pilon dans Target Number One, de Daniel Roby

Film de Daniel Roby

Longtemps connu sous le titre Gut Instinct, le nouveau film de Daniel Roby (Louis Cyr, Dans la brume) est inspiré d’une histoire véridique survenue en 1989, sur laquelle le journaliste canadien Victor Malarek a fait enquête. Mettant en vedette Josh Hartnett et Antoine Olivier Pilon, Target Number One relate les mésaventures d’un ancien héroïnomane, âgé de 27 ans, qui se fait prendre par erreur dans une énorme opération policière alors que des agents en quête de performance croient que le jeune homme importe de la drogue de la Thaïlande vers le Canada. Nous avons appris récemment que Universal Pictures distribuerait ce long métrage, sur lequel le cinéaste travaille depuis plusieurs années, partout ailleurs dans le monde.

24 avril

Tenet

Film de Christopher Nolan

Travaillant toujours dans le plus grand secret, Christopher Nolan (Inception, Dunkirk) a récemment dévoilé une bande-annonce laissant deviner un récit des plus anxiogènes. John David Washington, Aaron Taylor-Johnson, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki et Michael Caine en sont les têtes d’affiche. Au site spécialisé Collider, Aaron Taylor-Johnson a déclaré que le cinéaste repoussait les limites du cinéma. « Sa manière de faire, d’assembler ses films, c’est tout à fait extraordinaire. Il n’économise aucun effort. Ce fut un honneur et un bonheur d’être à ses côtés pour travailler sur ce film. Mais pour être honnête, il n’y a rien que je puisse ajouter à ce sujet ! »

17 juillet

Top Gun: Maverick

Film de Joseph Kosinski

C’était en 1986. Sur des airs de Kenny Loggins et du groupe Berlin, Tom Cruise a confirmé son statut de superstar grâce à ce rôle de pilote un peu tête brûlée, en formation à une école réservée à la crème des recrues de l’aéronavale américaine. Trente-quatre ans plus tard, Maverick est de retour, cette fois à titre d’instructeur. Dans ce film où les séquences aériennes s’annoncent encore plus vertigineuses, Tom Cruise est entouré de Jennifer Connelly, Miles Teller, Ed Harris et Jon Hamm. Joseph Kosinski (Oblivion, Only the Brave) a pris le relais du regretté Tony Scott à la réalisation.

26 juin

West Side Story

Une scène West Side Story, de Steven Spielberg

Film de Steven Spielberg

Lorsqu’il a terminé le tournage de cette nouvelle adaptation cinématographique de West Side Story, déjà portée à l’écran en 1961 par Robert Wise et Jerome Robbins (10 Oscars au palmarès !), Steven Spielberg a tenu à rendre hommage à ceux qui avaient fait de ce spectacle musical l’un des plus grands classiques du genre. « Nous avons chaque jour marché dans les traces de quatre géants : Leonard Bernstein, Arthur Laurents, Jerome Robbins et Stephen Sondheim, a écrit le cinéaste dans une lettre mise en ligne par la production. Pour la lumière qu’ils ont jetée sur le monde, je me sens infiniment redevable. » Rappelons qu’Ansel Elgort et Rachel Zegler reprennent les rôles de Tony et de Maria.

18 décembre

The Woman in the Window

Film de Joe Wright

Cette adaptation du roman à succès d’A.J. Finn aurait dû créer l’évènement l’automne dernier, mais Disney, qui a hérité de ce film grâce à l’acquisition du studio Fox, en a décidé autrement. Après des projections tests où le dénouement du film s’est révélé problématique aux yeux de plusieurs spectateurs, la sortie a été retardée de plusieurs mois, le temps de permettre au réalisateur britannique Joe Wright (Atonement, Darkest Hour) de changer le dernier acte et de tourner de nouvelles scènes. Amy Adams y incarne une agoraphobe qui ne sort pratiquement jamais de chez elle, mais dont la vie bascule quand elle est témoin d’un drame chez ses voisins d’en face. Julianne Moore et Gary Oldman sont aussi de la partie.

15 mai

Wonder Woman 1984

Film de Patty Jenkins

Le succès de Wonder Woman a été si retentissant en 2017 que personne ne s’étonne de ce retour. L’histoire fait un saut dans le temps pour se situer maintenant dans les années 80, avec, face à l’héroïne, deux nouveaux ennemis : Max Lord (Pedro Pascal) et Barbara Minerva/Cheetah (Kristen Wiig). Avec Patty Jenkins, qui reprend du service à la réalisation, on retrouvera cette année quatre réalisatrices à la barre de films de superhéros. Outre les trois films cités dans ce reportage, il convient de signaler Birds of Prey : And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (7 février), dont la réalisation est assurée par la cinéaste chinoise Cathy Yan (Dead Pigs). Du changement à Hollywood ?

5 juin