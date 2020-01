Le long métrage Joker de Todd Phillips mène la liste des nommés au gala des BAFTA, les Oscars britanniques, avec 11 citations, a-t-on annoncé ce matin.



André Duchesne

La Presse

Les longs métrages The Irishman de Martin Scorsese et Once Upon A Time... in Hollywood de Quentin Tarantino suivent avec 10 nominations chacun. Le film 1917 de Sam Mendes en revendique 9.

Avec Parasite du sud-coréen Bong Joon-ho, les quatre films nommés ci-haut sont aussi finalistes pour l’obtention du Bafta du meilleur film et de la meilleure réalisation.

Les œuvres de Tarantino et de Mendes ont, rappelons-le, remporté les prix de meilleur film (comédie ou musical) et meilleur film dramatique, dimanche soir aux Golden Globes.

Le controversé Joker raconte la transformation du comique raté Arthur Fleck en personnage maléfique qui deviendra l’ennemi juré de Batman. Incarné avec force par un Joaquin Phoenix amaigri, récompensé dimanche par un Golden Globe du meilleur acteur, ce personnage souffre d’être marginalisé et jamais pris au sérieux.

Leonardo Di Caprio (Once Upon a Time… in Hollywood ), Adam Driver (Marriage Story), Taron Egerton (Rocketman) et Jonathan Pryce ( The Two Popes ) sont également en lice pour le prix de meilleur acteur.

Du côté des actrices figurent aussi des favorites pour les Oscars : Renée Zellweger, déjà sacrée meilleur actrice dramatique au Golden Gobes pour son rôle de Judy Garland dans le film biographique Judy, Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Woman), Charlize Theron (Bombshell) et Jessie Buckley (Wild Rose).

Dans la catégorie film en langue étrangère, sont nommés notamment Parasite, L’Adieu, chronique familiale sur le choc des cultures, de la réalisatrice sino-américaine Lulu Wang, et Douleur et gloire de l’Espagnol Pedro Almodovar, récit semi-autobiographique autour d’un réalisateur vieillissant qui passe en revue ses souvenirs de jeunesse.

Les Bafta remettent un prix pour le meilleur casting d’ensemble. Dans cette catégorie, les finalistes sont Joker, Marriage Story, Once Upon A Time... in Hollywood, The Personal History of David Copperfield de Sarah Crowe et The Two Popes de Nina Gold.

Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie au Royal Albert Hall, à Londres, une semaine avant la cérémonie des Oscars.

-Avec AFP