Mafia Inc. lancé en France dans une version doublée

Depuis la semaine dernière, Mafia Inc. est offert au public français en vidéo sur demande, ainsi qu’en Blu-ray/DVD. L’excellent film de Podz a cependant eu droit à un traitement plus habituellement réservé aux séries télé québécoises qu’aux longs métrages : il a entièrement été doublé par des comédiens français, comme on peut l’entendre dans la bande-annonce.

Marc-André Lussier

La Presse

Chez les Films Séville, on nous indique qu’il s’agit d’un choix qu’a fait le distributeur français (Koba Films) afin de mieux pouvoir vendre le film aux télédiffuseurs de l’Hexagone. On nous assure aussi que tout a été fait dans les règles de l’art, avec l’approbation du producteur Antonello Cozzolino, d’Attraction Images.

On se surprendra quand même du fait que Marc-André Grondin, qui est aussi une vedette du cinéma français, ne se double pas lui-même, mais un conflit d’horaire aurait empêché l’acteur de reprendre vocalement son rôle avec l’accent français.

Chez Koba Films, on précise que le Blu-ray/DVD offre le choix au cinéphile d’une piste sonore en version québécoise avec des passages sous-titrés. Rappelons qu’au Québec, en support physique, Mafia Inc. est seulement disponible en DVD, pas en Blu-ray. Le film est cependant offert sur plusieurs plateformes de diffusion en ligne : Illico, iTunes, YouTube, Google Play, Crave et Telus.