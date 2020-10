Écourté en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, le festival de courts métrages REGARD tenu à Saguenay tiendra une édition spéciale impliquant un important changement de date pour son 25e anniversaire.

André Duchesne

La Presse

Cette 25e édition se tiendra du 9 au 13 juin 2021 en salles, en ligne, mais aussi en plein air, question de permettre aux habitués et aux festivaliers d’avoir davantage de possibilités de se rassembler tout en respectant les mesures de santé et de sécurité nécessaires.

« Pour notre équipe, il est hors de question de priver les cinéastes d’une diffusion de leurs courts métrages sur grand écran pour une deuxième année consécutive, indique la directrice générale Marie-Élaine Riou dans un communiqué de presse émis ce matin. Même chose pour les cinéphiles, après une année où l’offre cinématographique aura été à son minimum. On veut donc mettre toutes les chances de notre côté pour se rassembler autour du 7e art et souligner notre 25e édition comme il se doit. »

La 24e édition de REGARD s’était amorcée le 11 mars 2020. Or, dès le lendemain, alors que les invités affluaient à Saguenay, le gouvernement Legault décrétait un arrêt des rassemblements de plus de 250 personnes dans les lieux intérieurs. Dans les heures qui ont suivi, les dirigeants de REGARD ont annulé la rencontre.

Le déplacement de la 25e édition en juin permettra, on le comprend, de tenir plusieurs événements en plein air. « À la belle étoile, les adeptes de cinéma pourront assister à des projections sur des sites aménagés en plus de profiter de performances musicales et d’événements spéciaux », dit-on dans le même communiqué de presse.

Les organisateurs de REGARD tiennent aussi à présenter les programmes de films en compétition officielle dans les salles depuis longtemps associés au festival, et ce, dans le respect des distanciations physiques. On pourra aussi voir les films en ligne, dans des périodes ciblées, après l’achat d’un passeport.

Pour les nombreux créateurs associés au court métrage, qu’ils soient du Québec et de par le monde, REGARD constitue un festival de toute première importance. Sa réputation n’est plus à faire et il est un des rares festivals dont les lauréats des prix nationaux et internationaux des courts métrages de fiction sont éligibles à être finalistes à la soirée des Oscars.