Souterrain, le deuxième long métrage de Sophie Dupuis (Chien de garde) n’ouvrira plus le Festival du nouveau cinéma de Montréal le 7 octobre. Ainsi en a décidé le distributeur, Axia Films, qui préfère aussi reporter la sortie du film, prévue le 9 octobre, dans un contexte plus favorable.

Marc-André Lussier

La Presse

Jointe par La Presse, la cinéaste disait être d’autant plus déçue qu’elle devait assister mercredi à une projection spéciale de son film à Val-d’Or, en présence des siens et des mineurs ayant participé au film. Cette présentation unique est d’ailleurs toujours au programme.

« Ça me fait bizarre et je trouve ça dommage. Le public qui verra le film mercredi est celui dont j’avais le plus hâte d’entendre les commentaires. Cela dit, on va faire notre gros possible pour que je puisse virtuellement parler au public de Val-d’Or à cette présentation. On parle quand même d’une pandémie mondiale. C’est plus facile de relativiser et de comprendre les raisons pour lesquelles ces décisions ont été prises. »

Armand Lafond, directeur de la société Axia Films, précise de son côté que l’entente avec le Festival du nouveau cinéma incluait deux projections physiques du film dans la soirée du 7 octobre, l’une au Cinéma Impérial, l’autre à la place des Festivals. « Le FNC ayant maintenant lieu uniquement en virtuel, nous devons à regret nous retirer parce qu’il n’est pas question pour nous de lancer le film de cette façon », a-t-il déclaré.

La déesse part, Nadia reste…

Signalons par ailleurs que La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, sera retiré de tous les cinémas du Québec ce jeudi pour être mieux relancé le jour où les salles en zones rouges pourront ouvrir leurs portes de nouveau. En revanche, Nadia, Butterfly, de Pascal Plante, pourra poursuivre sa carrière en salles dans les cinémas de la province qui resteront ouverts.