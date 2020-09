Dans le cadre du FNC Forum, le volet professionnel du Festival du nouveau cinéma (FNC), une classe de maître avec Philippe Falardeau aura lieu le vendredi 16 octobre à 11 h.

André Duchesne

La Presse

La classe, présentée en ligne et offerte à tous, sera animée par le réalisateur Daniel Roby. Le cinéaste Tristan Dubois sera aussi de la rencontre. M. Falardeau, dit-on par communiqué, se confiera sur sa carrière et présentera sa vision de l’industrie cinématographique actuelle. Deux jours plus tard, c’est son plus récent film, My Salinger Year, qui sera présenté en clôture du FNC. Le FNC Forum s’adresse aux professionnels de l’industrie qui participent à des activités abordant les thèmes de la création, du financement et de la distribution.