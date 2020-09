Film sur Céline Dion : les premières images dévoilées

Le studio Gaumont a dévoilé lundi l’affiche et les premières images d’Aline, film de fiction « librement inspiré » de la vie de Céline Dion écrit et réalisé par Valérie Lemercier. Comme il se devait, la bande-annonce a soulevé les passions... et les réactions sont plus positives en France qu’au Québec.