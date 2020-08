(Toronto) Le compositeur et musicien Terence Blanchard, qui a souvent travaillé avec le réalisateur Spike Lee, recevra un prix honorifique au Festival international du film de Toronto (TIFF), le mois prochain.

La Presse canadienne

Six fois lauréat d’un prix Grammy, le trompettiste de jazz, originaire de La Nouvelle-Orléans, sera honoré lors de l’évènement annuel de collecte de fonds, qui sera virtuel cette année en raison de la pandémie. L’évènement sera diffusé le 15 septembre sur CTV et ses plateformes numériques au Canada, et sur le site du magazine Variety ailleurs dans le monde.

Terence Blanchard recevra le prix du TIFF qui récompense les artistes ayant excellé dans leur métier et apporté une contribution exceptionnelle au cinéma et au divertissement. Ce prix sera aussi remis cette année à l’actrice Kate Winslet et à l’acteur Anthony Hopkins, ainsi qu’aux réalisatrices Chloe Zhao et Mira Nair.

Le compositeur a travaillé avec Spike Lee sur plusieurs films, notamment Jungle Fever et Malcolm X, et tout récemment encore sur BlacKkKlansman en 2018, une participation qui lui a valu un prix Grammy ainsi que des nominations pour un Oscar à Hollywood et un BAFTA à Londres. L’Opéra de Montréal avait présenté en janvier 2019 son opéra Champion, sur le boxeur gai Emile Griffith.

La musique de Terrence Blanchard sera également entendue cette année dans deux films présentés au TIFF : le premier long métrage de l’actrice de Si Beale Street pouvait parler, Regina King (One Night in Miami), et le premier film d’une autre actrice bien connue, Halle Berry (Bruised).

La 45e présentation du TIFF se déroulera du 10 au 19 septembre.