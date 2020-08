PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Miryam Bouchard a été la première à s’élancer sur son (premier) tapis rouge. Car il s’agit bien du premier long métrage de la réalisatrice de la série M’entends-tu ?. « Ce que je trouve extraordinaire, en ce moment, c’est de pouvoir sortir un film et de sentir que les gens ont envie d’aller au cinéma. Je suis aussi emballée de pouvoir profiter de tous ces écrans disponibles sans blockbusters américains ! C’est sûr que c’est un peu spécial. On n’ira pas faire la fête après comme on l’aurait fait normalement, mais je vais quand même boire des bulles chez nous avec mon chum et ma fille. »