(Los Angeles) L’acteur américain au visage familier, Wilford Brimley, qui a surtout joué des rôles de soutien tant à la télévision qu’au cinéma, est décédé à l’âge de 85 ans.

Associated Press

Wilford Brimley est décédé samedi matin dans un hôpital de l’Utah, selon son agente Lynda Bensky. Il souffrait de nombreux problèmes de santé et devait subir de la dialyse.

L’homme à la moustache volumineuse et aux lunettes a notamment joué dans le film de science-fiction Cocoon, où il faisait partie d’un groupe de retraités qui avait découvert un cocon extra-terrestre qui pouvait transformer une piscine en fontaine de Jouvence.

Il a aussi joué le rôle du gérant d’une équipe de baseball dans le film The Natural avec Robert Redford. Les deux acteurs se sont aussi retrouvés dans les films Brubaker et The Electric Horseman.

Wilford Brimley a aussi joué dans The Firm avec Tom Cruise.

Pendant plusieurs années, il a été la figure publicitaire pour les produits de gruau Quaker à la télévision.

Sa carrière au cinéma et à la télévision s’est étalée sur 40 ans.

Dans les récentes années, il faisait beaucoup de sensibilisation face au diabète, ce qui l’avait rendu très populaire sur les réseaux sociaux.

Wilford Brimley a grandi dans un milieu rural en Utah, travaillant sur des ranchs. Il a fait ses premiers pas dans l’industrie du film dans les années 60 se forgeant une amitié avec Robert Duvall, qui l’avait encouragé à se trouver plus de rôles.

Il a fait plusieurs apparitions dans le rôle d’un forgeron dans la série télévisée The Waltons et on l’a vu fréquemment dans les années 80 dans la série télévisée Our House.

L’acteur avait aussi un grand amour pour la musique jazz. Il a chanté sur les albums « This Time the Dream’s On Me » et « Wilford Brimley with the Jeff Hamilton Trio ».