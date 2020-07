Balle perdue visionné plus de 37 millions de fois sur Netflix

(Paris) Le film d’action français Balle perdue, sorti sur Netflix il y a un mois, rencontre un véritable succès international avec plus de 37 millions de visionnements, un très bon score selon le géant du streaming, d’ordinaire plutôt avare en chiffres.

Agence France-Presse

Premier film de Guillaume Pierret, avec Alban Lenoir, Ramzy Bedia et Nicolas Duvauchelle, ce Fast and Furious à la française a conquis les abonnés de Netflix en France, mais également en Amérique latine, en Afrique et sur l’ensemble du continent européen, souligne la plateforme aux 192 millions d’abonnés.

« Avec des films comme Balle perdue, ou La Terre et le sang de Julien Leclercq avec Sami Bouajila, Netflix participe au renouveau d’un genre en perte de vitesse : le film d’action à la française », se félicite Netflix, soulignant que Balle perdue a bénéficié de bonnes critiques outre-Atlantique, notamment dans le New York Times.

À titre de comparaison, un autre film français de Netflix, Banlieusards du rappeur Kery James avait attiré un peu plus de 2 millions de téléspectateurs en une semaine et le plus gros succès de Netflix à ce jour, Extraction, film d’action américain avec Chris Hemsworth, a réuni 95 millions de téléspectateurs en un mois.