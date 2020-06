(New York) Joel Schumacher, le flamboyant réalisateur qui a habillé les vitrines des grands magasins de New York avant de guider le Brat Pack sur grand écran dans St. Elmo’s Fire et diriger la franchise Batman dans Batman Forever et Batman & Robin, est décédé. Il avait 80 ans.

Jake Coyle

Associated Press

Un représentant de l’acteur a déclaré que le cinéaste est décédé lundi à New York après une bataille d’un an contre le cancer.

CAPTURE D'ÉCRAN Rob Lowe, Mare Winningham, Emilio Estevez, Demi Moore, Judd Nelson, Ally Sheedy et Andrew McCarthy dans St. Elmo’s Fire (1985)

Schumacher est devenu l’un des cinéastes de genre les plus éminents des années 1990 après le succès de St. Elmo’s Fire, avec Rob Lowe, Demi Moore, Emilio Estevez et Ally Sheedy, et de la comédie de vampires The Lost Boys.

CAPTURE D’ÉCRAN Val Kilmer et Chris O’Donnell dans Batman Forever (1995)

Après plusieurs films dont Flatliners et A Time to Kill, Schumacher a hérité de l’univers DC de Tim Burton. Son regard criard sur Batman a donné lieu à deux des films les plus caricaturaux de la franchise dans Batman Forever en 1995 et Batman & Robin en 1997.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Emmy Rossum et Gerard Butler dans The Phantom of the Opera (2004)

Schumacher a également réalisé les thrillers Tigerland et Phone Booth, ainsi que Le fantôme de l’opéra.