La bande-annonce du prochain Top Gun dévoilée

« See you in the sky » (on se voit dans le ciel), a tweeté Tom Cruise, lundi, en publiant la bande-annonce de Top Gun: Maverick, qui sera sur les écrans en 2020. Il s'agit d'une suite fort attendue, puisque le premier film Top Gun était sorti en 1986!