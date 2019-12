Des prix pour Marriage Story et The Irishman

La saison des récompenses est maintenant commencée et deux productions Netflix se distinguent déjà.

Marc-André Lussier

La Presse

Marriage Story, l’excellent drame de Noah Baumbach, a raflé quatre prix aux Gotham Awards, dont celui attribué au meilleur film de l’année. Cette cérémonie est mise sur pied par The Independent Filmmaker Project, une organisation regroupant des artisans provenant du milieu du cinéma indépendant.

De son côté, le National Board of Review (NBR) a aussi annoncé ses lauréats. Le prestigieux organisme a attribué le prix du meilleur film à The Irishman, de Martin Scorsese, et le prix de la meilleure réalisation à Quentin Tarantino (Once Upon a Time… in Hollywood).

L’an dernier le NBR avait décerné le prix du meilleur film à Green Book, lequel devait plus tard obtenir l’Oscar du meilleur film.