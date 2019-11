Wilcox de Denis Côté: un petit pied à côté du monde

Le plus récent film de Denis Côté témoigne du quotidien d’un solitaire vivant de presque rien, en marge de l’humanité. Un être sur qui le cinéaste a posé un regard fasciné et dépourvu d’analyse. Or, au départ, le réalisateur avait un tout autre sujet en tête.