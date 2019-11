Rétrospective Luc Moullet : en terrains non défrichés

Le Français Luc Moullet a fait ses premiers pas dans le monde du cinéma en 1955, d’abord comme critique, puis à titre de cinéaste. Quarante-trois films plus tard, l’homme de 82 ans, à qui les RIDM consacrent une rétrospective et une classe de maître, conserve son côté iconoclaste. Pour le meilleur… et le meilleur. Rencontre.