Michelle Pfeiffer est à Montréal ! L’actrice de 61 ans a publié plus tôt cette semaine sur Instagram un cliché où on la voit fixant la célèbre œuvre murale de Leonard Cohen qui s’étire sur 21 étages, rue Crescent.

Stéphanie Morin

La Presse

L’interprète de la reine Ingrith dans le film Maleficent : Mistress of Evil (notamment !) a de plus choisi une citation du chanteur et poète montréalais pour coiffer son compte Instagram : There is a crack in everything. That’s how the light gets in. (Il y a une brèche dans toute chose. C’est par elle qu’entre la lumière.)

L’actrice américaine est à Montréal pour le tournage du film French Exit du réalisateur Azael Jacobs.