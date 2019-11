Le réalisateur germano-américain Roland Emmerich tournera son prochain long métrage, intitulé Moonfall, à Montréal au printemps 2020.

André Duchesne

La Presse

C’est ce qu’il a glissé lors d’une entrevue téléphonique pour son nouveau long métrage Midway, qui sortira en salle le 8 novembre.

« Je suis déjà passé par Montréal pour préparer Moonfall et je vais revenir au printemps pour le tournage, fin avril, début mai, confie-t-il. Nous amorcerons d’abord le tournage à Los Angeles avant de débarquer au Québec. »

Après The Day After Tomorrow et Midway, il s’agira donc du troisième tournage de Roland Emmerich à Montréal, une ville qu’il dit adorer. Moonfall, le nom le dit, raconte l’histoire de la Lune qui tombe sur la Terre avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer… ou pas.

« Il y a de la science-fiction, mais aussi un côté philosophique, lance M. Emmerich en riant. C’est un projet un peu fou. »

Selon la banque de données IMDb, Moonfall est doté d’un budget de 150 millions, mais aucun acteur n’est pour le moment rattaché au projet.