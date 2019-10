Vingt et un ans après la naissance de The Matrix, et 17 ans après les sorties des deuxième et troisième volets de la célèbre série, The Matrix 4 entrera en production au début de l’année prochaine, en vue d’une sortie probable en 2022.

La Presse

Il a déjà été annoncé que Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss reprendraient leurs rôles de Neo et Trinity, mais l’ensemble de la distribution commence peu à peu à prendre forme.

Le journal Variety a en outre annoncé hier que Neil Patrick Harris allait faire partie de l’aventure, et le site spécialisé Deadline fait écho à une rumeur selon laquelle Jada Pinkett Smith, présente dans les volets 2 et 3, serait actuellement en négociation avec la production.

Lana Wachowski assure cette fois seule la réalisation de ce nouvel opus dont aucun détail n’a encore filtré sur le plan du scénario. Sa sœur Lilly ne serait pas du tout impliquée dans ce projet. — Marc-André Lussier