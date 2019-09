Lors d’un entretien avec le New York Times, dans le cadre du lancement de Once Upon a Time... in Hollywood, Brad Pitt s’est confié sur sa lutte contre l’alcoolisme.

La Presse

Il a affirmé qu’il avait pris cette décision après sa rupture avec Angelina et témoigné de l’aide que lui avait apporté sa participation à des réunions des Alcooliques anonymes.

À voir en vidéo.