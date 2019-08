Montreal Girls fera la part belle à... Montréal 

La ville de Montréal, quelques-uns de ses bars tels L'Escogriffe, rue Saint-Denis, et le Barfly, sur le boulevard Saint-Laurent, ainsi que ses sous-cultures seront célébrés et embrassés dans Montreal Girls, premier long métrage de fiction de Patricia Chica, dont le tournage s'amorcera le 16 septembre.

Le film mettra en vedette Manuel Tadros, Martin Dubreuil et Jasmina Parent, mais aussi Ahmed Malek, jeune comédien égyptien considéré comme une étoile montante du cinéma.

« Mon film est un récit de passage à l'âge adulte [coming of age] qui se passe dans le monde de l'underground et des sous-cultures rockabilly, punk rock et fétichiste que je connais bien, dit la cinéaste, très enthousiaste à la veille d'entamer son tournage. On verra plusieurs lieux de la ville, dont L'Escogriffe, qui est nommé dans le film, et le Barfly, un endroit très respecté des musiciens. Une scène sera tournée sur le mont Royal. Nous essayons également de tourner au bar Mayfair de Pointe-Claire et au restaurant Delibee's qui se trouve à côté. »

Suivre son coeur

Campé entre l'Égypte et Montréal, le film suit Basil (Ahmed Malek), un jeune homme qui, envoyé par son père à Montréal afin d'étudier la médecine à l'Université McGill, se tourne peu à peu vers l'écriture et la poésie. Ce virage est le fruit de sa rencontre avec de jeunes Montréalais, dont son cousin Tamer (Jade Hassouné) et deux jeunes femmes envoûtantes, Désirée (Jasmina Parent) et Yaz (Rand Faris).

« C'est un film qui évoque l'importance de suivre ce que dit son coeur et de vivre ses passions », résume la cinéaste.

Patricia Chica est particulièrement ravie d'avoir Ahmed Malek (à ne pas confondre avec le musicien et compositeur algérien du même nom) pour le rôle central.

« En Égypte, Ahmed [Malek] est une mégastar. L'an dernier, il était une des huit étoiles montantes à suivre sur la liste annuelle du festival de Toronto. J'ai mis un an à le trouver. »