Le FFM fait relâche en 2019

On ajoute, sans aucun autre détail, que M. Losique est affecté par une fatigue extrême et qu'il doit prendre une pause sur ordre de ses médecins.

Il n'accordera en l'occurrence aucune entrevue et aucun film n'a été sélectionné en vue de l'édition de cette année.

Depuis plusieurs années, le FFM avait perdu de son lustre, abandonné tant par les distributeurs que les producteurs et les institutions de financement. En 2018, la 42e édition, tenue du 23 août au 3 septembre, avait pratiquement été annulée pour cause d'arriérés fiscaux non acquittés. M. Losique avait trouvé in extremis l'argent nécessaire pour payer une partie de ce que le festival devait au fisc.

La 43e édition du festival devait avoir lieu du 22 août au 2 septembre.